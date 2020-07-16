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Haberler Sarmaşık Fenomen olma yolunda

Fenomen olma yolunda

Fenomen olma yolunda
Giriş Tarihi: 16.7.2020

Sanatçı Coşkun Sabah'ın yurt dışında okuttuğu kızı Roza Sabah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. İngilizce yaptığı paylaşımlara binlerce beğeni alan Roza, Instagram fenomenlerinin yeni rakibi olarak yorumlanıyor. Güzelliğinin yanı sıra zarifliğiyle de dikkat çeken Roza, Coşkun Sabah'ın Ceyda Okay ile evliliğinden dünyaya gelmişti.

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