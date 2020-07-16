Simge’yi Harbiye heyecanı sardı

Pop müziğin başarılı ismi Simge, organizasyonunu Bayhan Production'ın üstlendiği İstanbul'a yıldız yağdıran 'Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi' konserler serisi kapsamında, kariyerindeki ilk Harbiye açıkhava konserini 5 ağustos Çarşamba gecesi gerçekleştirecek. "Mış mış", "Üzülmedin mi', 'Prens ve Prenses' şarkılarıyla müzikseverlerin kalbinde ayrı bir yeri olan Simge, sahnede kendi şarkılarının yanı sıra çok severek okuduğu parçalardan oluşan özel programı ile konukların karşısına çıkacak.