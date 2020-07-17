Mutlu aile tablosu

ÜÇ gün önce oğulları Marsel'i kucağına alan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil ve Cansu Tosun çiftinden duygusal bir paylaşım geldi. Marsel ile ilk kareyi dün Instagram'a yükleyen ikili, "Sizin ile bu benzersiz anların karelerini paylaşmak istedik. Tarifsiz derler ya hep... Gerçekten öyleymiş, her saniye şükür etmene sebep olan kocaman bir mucize" diyerek duygularını satırlara döktü. Gönderisinde doktorlar ve hastane personeline de yer veren çift, teşekkür mesajı yayınladı.