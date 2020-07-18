Dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'nin tüm illerinde sayısız konser veren sanatçı Bedia Akartürk, hayatı ve projeleri hakkında çok özel açıklamalarda bulundu. Yeni Asır Gazetesi'nden Seval Konuralp'i Ödemiş'teki evinde ağırlayan Akartürk, "Pandemi sürecinde 3 ay boyunca Bursa'daki evimden hiç çıkmadım. Ne zaman müsaade alındı, hemen Ödemiş'teki köyüm Birgi'ye geldim. Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok alaka gösterdiler" dedi.





'ÖDEMİŞ'TEN GÜZELİNİ GÖRMEDİM'

Çocukluğunun Birgi'de geçtiğini belirten ünlü isim, "Birgi hem çok sevdiğim dünyayı gör Konya'yı" derler. Ben ise, "Gez dünyayı gör Birgi'yi" dedim. Dünyanın her yerini gezdim ama Birgi'den, Ödemiş'ten güzelini göremedim" diye belirtti.



KİTABINDA SANAT HAYATINI YAZDI

'Turnanın Türküsü' adlı kitabı hakkında da konuşan Akartürk, "Turnalarla ilgili olan bütün türküleri söyledim. İsmi buradan geliyor. Kitabın içeriği tamamen sanat hayatımla ilgili. Özel hayatımı bir koysak herhalde kitaplar üst üste yığılırdı. Ama benim hayatımı halkım zaten biliyor" dedi. Sanat serüvenini ve anneannesinin hatıralarını anlattığı kitabının imza günlerine pandeminin engel olduğunu söyleyen Akartürk, yakında şehir şehir dolaşıp imzalı kitap dağıtacağının müjdesini de verdi.





'BELGESEL HAZIRLIYORUM'

Ödemiş'in ürünlerini türkülerle bir belgeselde tanıtacağını söyleyen sanatçı, "O kadar güzel ürünler var ki, Türkiye'de bilen var, bilmeyen var. Ben bunları tanıtmak için her ürünün mevsiminde bir belgesel yapmak istiyorum. Mesela kirazı, patatesi, cevizi, kestaneyi... Bunlar hep yöremizde üretilen ürünler. Bunları tanıtmak için güzel bir belgesel hazırlıyorum. Allah nasip ederse ürünlerimizin ne kadar güzel olduğunu türkülerle anlatacağım" diye konuştu.

Seval KONURALP