Bizlere var da Acun’a yok mu

Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor yarışmasının finali İstanbul'da gerçekleşirken, programa katılan konukların sosyal mesafe kuralına uymamaları ve maske takmamaları birçok kesim tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Sokakta maskesiz yakalandıkları için kendilerine ceza yazılan binlerce vatandaş, bu programa katılan ve saatlere iç içe oturan seyirciler ile Acun Ilıcalı ve ekibine neden ceza yazılmadığını sordu.



BAKAN UYARIDA BULUNDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Survivor 2020 final programında korona virüsüne karşı alınan tedbirlere uyulmadığı için gösterilen tepkilere sessiz kalmadı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tepkilerin haklı olduğunu belirterek, "SURVIVOR 2020 FİNAL programında, COVID-19 tedbirlerine uyulmaması tepkilere yol açtı. Tepkiler haklı. Düğün yeri, pazaryeri, dolmuş yeri uyarılarına show amaçlı ortamlar çok daha fazla dâhil. Tedbirlere uymayan hayranlarla ünlüler, gözden biraz izole olmalı" dedi.



ACUN'DAN YANIT GELDİ

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ise Bakan Koca'nın twetini alıntı yaparak, "Sayın Bakanım, canlı yayında istenmeden oluşan bir durum oldu. Bundan sonra dikkat edeceğimizden şüpheniz olmasın" dedi.





Korona virüsü vakalarının 200 bini aştığı, ölü sayısının 5 bin 382 olduğu Türkiye'de, Sağlık Bakanlığı'nın tüm uyarılarına karşın canlı yayınlanan programın finalinde maske ve sosyal mesafe kuralının hiçe sayılması büyük tepki topladı.



TEPKİLER



DERYACIM:

Survivor canlı yayında ne mesafe vardı ne de maske, bakanım biraz da onları azarlayın, doktorlar da biraz onları azarlasın, düz vatandaş her gün ayar yiyor sitede, onların ayrıcalığı nedir?



MERVE ŞEN:

Her gün sosyal medyada işe gitmek zorunda olan ve toplu taşımı kullanan kişileri maske ve mesafe konusunda uyarıp ifşalarken, bu kurallar şu an survivor canlı yayını için geçerli değil sanıyorum.

FATİH ŞENDİL