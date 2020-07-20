Milyon Euro’luk Rolls Royce’unu fare yedi

Yoğun iş maratonuna iki günlük kısa bir tatil arası verip Bodrum'a giden Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu'nun başına gelenler yok artık dedirtti. Bodrum tatili sırasında aldığı telefonla İstanbul'a dönmek zorunda kalan ünlü iş adamı, aracını Güllük'te bulunan şantiyesine bırakıp İstanbul'a döndü. Bir kaç gün sonra tekrar Bodrum'a geldiğinde aracındaki anormalliği hemen fark eden Ağaoğlu büyük şaşkınlık yaşadı.

ORGANİZE KEMİRME

Arabalara olan ilgisi ile de bilinen ünlü iş adamını hayrete düşüren olayın nedeninin ise fareler olduğu tespit edildi. Milyon euroluk Rolls Royce Phantom'unun kompresör ve elektrik bağlantı kablolarını gözlerine kestiren fareler, organize bir çalışmayla kabloları kemirip araçta ciddi maddi hasar oluşmasına neden oldu. Hasar gören araç çekici ile İstanbul'a gönderildi.



Tarhan ABDULLAHOĞULLARI