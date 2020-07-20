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Topkapı’yı görmeye gelecek

dizisini bitirdikten sonra ’ı da izlemeye başlayan dünyaca ünlü yıldız Cardi B., İstanbul’a gelmek için sabırsızlandığını söyledi.

Topkapı’yı görmeye gelecek
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Muhteşem Yüzyıl dizisinin sıkı takipçisi olan ve sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunan Grammy ödüllü ünlü şarkıcı Cardi B., İstanbul'a gelmek için gün sayıyor. Cardi B., geçtiğimiz günlerde 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinin bölümlerini bitirip devam niteliğindeki 'Muhteşem Yüzyıl Kösem'i izlemeye başladı. Osmanlı tarihine ve kültürüne hayran kalan Cardi B.'ye bir takipçisi "İstanbul'a gelin ve Topkapı Sarayı'nı, Sultan Süleyman'ı, Hürrem'i ve tüm Osmanlı İmparatorluğu'nu ziyaret edin" tavsiyesinde bulundu. Cardi B.'nin bu mesaja karşılığı ise olumlu oldu ve "Kesinlikle geleceğim. Bekleyemiyorum" yanıtını verdi.

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