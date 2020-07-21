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Haberler Sarmaşık Aşk bombası patladı

Aşk bombası patladı

Aşk bombası patladı
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Şişli Eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün çapkınlıkları ile ünlü oğlu Emir Sarıgül, iki çocuğunun annesi Fatoş Altınbaş ile boşandıktan sonra adı eski Kanal D Haber Daire Başkanı Buket Aydın ile aşk dedikodularına karışmıştı. İkili bu dedikoduları çok iyi arkadaşız diye yalanlamışlardı. Yılın aşk bombası hafta sonu Bodrum'da çekilen fotoğrafla kanıtlandı.

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