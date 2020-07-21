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Haberler Sarmaşık Huysuz Virjin son yolculuğuna uğurlandı

son yolculuğuna uğurlandı

Huysuz Virjin son yolculuğuna uğurlandı
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Seyfi Dursunoğlu adıyla tanınan Huysuz Virjin dün yapılan törenle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ünlü sanatçının kadavra olma isteğinin ise vasiyetnamesinde yazılı olarak yer almadığı için yerine getirilmeyip usulünce defnedildiği açıklandı. Dursunoğlu'nun yeğeni Güliz Buyrukbilen ile onun kızı Gizem Özköseoğlu aile adına cenazede taziyeleri kabul etti. Tüm mal varlığını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bırakan ünlü sanatçının tabutunun üzerine 'Canım Dayımız' ile 'Türkan Saylan'ın çocukları sizi unutmayacak' yazılı çelenkler koyuldu. Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesine sanat dünyasından Gülben Ergen, Deniz Seki, Armağan Çağlayan, Bora Gencer ile siyaset dünyasından Sezgin Tanrıkulu ile Canan Kaftancıoğlu katıldı. Gülben Ergen, Seyfi Dursunoğlu'nun tabutuna 1 adet gül bıraktıktan sonra gözyaşlarına boğuldu.

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