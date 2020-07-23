Miles Çeşme’ye geliyor

Dünyaca ünlü Amerikalı şarkıcı Della Miles, 24 Temmuz'da İzmirli hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Michael Jackson ve Whitney Houston gibi yıldızlara vokalistilk yaparak tanınan Miles, turistlerin gözdesi Çeşme Alaçatı Port'ta sahne alacak. Başarılı şarkıcı güçlü sesi ve geniş repertuvarı ile unutulmaz bir geceye imza atacak.