Sadece siperlik takmak virüsten korumuyor

Plastik siperliklerin korona virüsten korunmak için uygun olmadığını belirten Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzman Doktor Ülkümen Rodoplu, siperliklerin virüsten koruduğuna yönelik yanlış bir güvenlik duygusu bulunduğunu ve maskeyle birlikte kullanılması gerektiğini belirtti. Siperliklerin de çok yaygın bir şekilde kullanıldığını dile getiren Uzman Doktor Rodoplu, "Özellikle hastanelerde cerrahi maskeler ile birlikte kullanılıyor. Siperliğin de tek başına yüzde 100 koruyucu olmadığını daha iyi anlıyoruz" dedi.

KORONA HAVADA ASILI KALABİLİYOR

Siperliğin mutlaka kulağa kadar ulaşması gerektiğinin altını çizen Rodoplu, "Saçlı deri ile alın arasında boşluk olmaması lazım. Tam olarak kapatması gerekiyor. Avantajlı hale gelerek tam koruyucu olması için mutlaka maskeyle kullanılması gerekir. Korona virüs havada asılı kalabiliyor. O nedenle kenarlarındaki ve altındaki açıklık koruyucu olmaktan uzaklaştırıyor" dedi.



'DAHA KONFORLU AMA...'

MASKENİN yarattığı bazı olumsuzlukları yaşatmadığı için tercih edilen plastik siperliklere karşı vatandaşları uyaran Rodoplu sözlerini şöyle sürdürdü: "Maskeyle birlikte kullanarak koruyuculuğunu neredeyse yüzde yüze kadar ulaştırmış oluyoruz. Bugünlerde sıcak konforumuzu tamamen bozuyor ama mutlaka maske takalım. Eğer ben hastalığı taşıyorsam kenarlardan, alttan rahatlıkla çevreye bulaştırabilirim. Sokakta dolaşırken tek başına yeterli değil. Maske kullanırken yaşadığımız o konforsuz tabloyu siperlikte yaşamıyoruz ama unutmayalım ki tek başına koruyucu değil."