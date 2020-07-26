Alaçatı’nın yeni trendi ev partisi

Çeşme Alaçatı'da beach club ve konserlerde sosyal mesafe ve maske kuralına uymayanlara 3 bin 150 lira ceza uygulanması, eğlence sevdalısı ünlüleri evlere kaçırdı. Ceza yemekten bunalan jet sosyete ve televizyon dünyasının popüler isimleri, ev partileri düzenlemeye başladı.

DJ TUTUP PARTİ VERİYORLAR

Lüks villalarının bahçelerinde tuttukları DJ'lerle çılgınca eğlenen sosyetenin hem gazetecilere yakalanmamak hem de para cezası yememek için bu yolu seçtikleri öğrenildi.

Çeşme'de parti yapmak için lüks villalar kiralayan sosyetik ünlüler, DJ tutarak sabahlara kadar eğleniyor.



Çeşme'de bulunan Risen Shine Beach isimli işletmede sosyal mesafe ve maske kural-larının çiğnendiği görüntüler geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü, mekanda gerçek-leştirdiği denetim sonrası, 33 kişiye ayrı ayrı 3150 lira, toplamda 103 bin 950 lira para cezası kesti. Ceza yemekten kaçmak için evlerinde parti yapan ünlülerin bu çözümü şimdilik işe yarasa da, polis ve jandarma ekipleri komşulardan gelecek şikayetlere göre cezai işlem uygulayabilecek.

Fatih ŞENDİL