Hakan Aysev’den bayram konseri

Perispri Alaçatı, bayramda İzmirlileri ünlü tenor Hakan Aysev ile buluşturacak. Lezzet ve sanatın adresi Perispri, bu keyifli gece için şimdiden kolları sıvadı. Doğu Roma, Bizans ve Osmanlı mutfağı ile geleneksel Türk mutfağını buluşturduğu menüsüyle misafirlerini kendine hayran bırakan Perisperi Alaçatı, bu kez muhteşem yemeklerin yanında bir de müzik ziyafeti yaşatmaya hazırlanıyor. Bayramın ikinci günü olan 1 Ağustos Cumartesi saat 19.00'da ünlü tenor Hakan Aysev, muhteşem sesiyle kulakların pasını silecek. Sıcak ve samimi sohbet, muhteşem lezzetler ve müziğin bir arada olacağı gece, katılımcıları her anlamda büyüleyecek.

SANAT, LEZZET VE EĞLENCE

Perispri'nin düzenlenen sanat buluşmalarıyla anlam kazandığına değinen Sanatçı Cahide Erel, "Sevdiklerimden, sanattan ve eğlenceden uzak bir dünya düşünemiyorum. Bu düşünceyle yola çıktığımız yeni davetimizde sanat için atan bütün güzel kalpleri müzikle bir araya getirmeyi hedefledik. Herkesin keyif alacağı bir gece olmasını diliyorum" dedi.