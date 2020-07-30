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Haberler Sarmaşık Peter Parker ilk ağını atıyor

ilk ağını atıyor

Peter Parker ilk ağını atıyor
Giriş Tarihi: 30.7.2020

TÜM zamanların en çok sevilen çizgi-romanlarından Örümcek Adam'ın beyazperdeye uyarlanan serisinin ilk filmi bu akşam atv ekranında izleyiciyle buluşacak.

İNTİKAM ZAMANI
SOSYAL hayatında pek de başarılı olamayan Peter Parker'ın süper kahramanlığa ilk adımını attığı filmde; Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco ve Willem Dafoe gibi önemli isimler rol alıyor. Okulda akranları tarafından sürekli olarak hor görülen Parker, âşık olduğu Mary Jane'i sadece hayal edebilmektedir. Bir gün okulun çıkardığı bir gezide üzerinde deneyler yapılan bir örümcek tarafından ısırılır ve Peter Parker'ın sıradan hayatı baştan aşağı değişir. Peter, örümceğin içgüdüsel yeteneklerini kazanır ve bunu şehrin karanlığında kaybettiği amcasının intikamını almak üzere kullanmaya yemin eder. Peter, artık "Örümcek Adam"dır.

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