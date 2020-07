Sindirimi rahatlatan lezzetli baharatlar

Kurban Bayramı'nda et tüketiminin artmasıyla beraber vücudu yorabilecek tatlı, kızartma, hamur işi gibi besinlerin de işin içine girdiği söyleyen Diyetisyen Deniz Zünbülcan, "Bu aşırı tüketim çoğu kişi de sindirim problemlerine neden olabiliyor" dedi. Sindirim problemlerinin günlük yaşantıyı olumsuz etkilediği gibi, metabolizmaya da kötü anlamda yansımaları olduğunu belirten Zünbülcan, kimyon, karabiber, kişniş gibi baharatlar ile hem daha lezzetli hem de daha sağlıklı yemekler yapılabileceğini dile getirdi. İşte bayram tatilini rahat geçirmek ve sonrasında daha sağlıklı bir metabolizmaya sahip olmak için birbirinden faydalı baharatlar...



KİMYON

Sindirimi kolaylaştırıcı etki gösterir. Gaz söktürücü ve sinirleri yatıştırıcı özelliği vardır. Helicobacter pylori gelişimini önleyerek özellikle mide ve akciğer tümörünü engellediğini gösteren çalışmalar vardır. Koku ve tat vermenin yanında sindirimi rahatlatmak için özellikle et yemeklerinde kullanımı tercih edilmelidir. Demirin çok iyi, manganezin ise iyi bir kaynağı kabul edilir.



KARABİBER

SİNDİRİMİ rahatlatmanın ve bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra hoş kokusu ile hemen hemen her yemeğe eklenebilir. Özellikle kurban bayramında et yemeklerinize eklemeniz gereken bir baharattır. Antioksidan ve antibakteriyel özelliğe sahiptir. Gaz oluşumunu azaltır, terlemeyi arttırır ve diüretik etkisi de vardır. K vitamini ve demirin de iyi bir kaynağıdır. İçeriğindeki piperin maddesi ile metabolizmayı hızlandırabileceğine dair çalışmalar bulunur.



KİŞNİŞ

KİŞNİŞİN içeriği vitamin ve mineraller açısından oldukça zengindir. A ve C vitamini, fosfor, manganez, demir, magnezyum minerallerini içerir. Aynı zamanda diyet lifi, elzem yağlar, antioksidanları da barındırmaktadır. Sindirim sisteminde etkili olan kişniş tohumu, spazm ve gaz gidericidir. Kişnişin ağrı kesici, sakinleştirici ve kuvvet verici etkileri de vardır. Ateş düşürücü, iştah açıcı, balgam ve idrar söktürücüdür.



NANE

NANENİN özellikle sindirimi kolaylaştırıcı ve mideyi rahatlatıcı etkisi vardır. Bulantılara iyi gelmesi için nane, limon kaynatılıp içilebilir. Aynı zamanda anti-mikrobiyal etki göstermektedir. Kurban Bayramı'nda ara öğünlerinizde naneli yoğurt tüketerek sindiriminizi rahatlatabilirsiniz.



ZERDEÇAL

SERBEST radikaller vücutta sağlıklı hücrelere zarar verir. Zerdeçalın etken maddesi olan kurkumin yüksek antioksidan etkisiyle bu zararlı molekülleri yok eder. Antiinflamatuar ve antioksidan özelliği ile zerdeçal bu günlerde imdadımıza yetişen bir diğer baharat. Aynı zamanda metabolizmayı hızlandırmaktadır bu sayede sindirim sisteminize de rahatlatıcı etki yapacaktır.



KAKULE

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kötü huylu hücrelere karşı vücudun kendini savunmasında önemli rol oynar. Hazımsızlığa çok iyi gelir. Özellikle yağlı ve ağır yemekler sonucu oluşan sindirim problemlerini etkili bir şekilde çözen bir baharattır. Aynı zamanda sindirim zorluğu yaşayan kişiler için de iyi bir alternatiftir.