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Yeni aşkın ilk karesi

Yeni aşkın ilk karesi
Giriş Tarihi: 31.7.2020
ŞUBAT ayında avukat eşi Merve Şarapçıoğlu ile boşanan oyuncu Berk Oktay, yeni bir aşka yelken açtı. Yakışıklı oyuncu daha önce bir dizide birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile el ele görüntülendi. Önceki akşam Arnavutköy'de bir mekan çıkışında gazetecilere poz veren çift, "Her şey çok yeni. Enerjimiz çok güzel. Mutluyuz, keyifliyiz" diye konuştu. Geçtiğimiz günlerde Merve Özbey'in doğum gününde yakınlaşan ikilinin kısa sürede birbirlerine kapıldıkları öğrenildi.
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