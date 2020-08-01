Müjde Ar’a dava şoku

Yeşilçam oyuncusu Müjde Ar, gürültü kirliliği nedeniyle suç duyurusunda bulunmaya hazırlandığı ve ruhsatsız faaliyet gösterdiğini iddia ettiği Bodrum'daki yazlığının yakınlarındaki otel ile davalık oldu. Bodrum'da Gündoğan Mahallesi'ndeki yazlığında, bir otelin 12 saat boyunca yüksek sesle gürültü kirliliği yarattığını söyleyen ünlü sanatçı Müjde Ar hakkında, otel yetkilileri suç duyurusunda bulundu. Otelden yapılan açıklamada, Müjde Ar'ın bilinçli olarak işletmeye zarar vermeye çalıştığı söylendi.

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