Hedefim ‘bakan’ olmak

Seksenler dizisinde Yıldız karakterini canlandıran Özlem Balcı'nın on parmağında on marifet var. Sinema ve dizi oyunculuğu, belgesel yönetmenliği, C sınıfı futbol hakemliği ve siyasetçi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gördüğünde, eşi Emine Erdoğan'a, "Bak Emine en sevdiğin oyuncuyu bulduk" dediği Özlem Balcı, son yerel seçimlerde AK Parti'den doğum yeri olan Muğla Fethiye'de Belediye Başkan Aday Adayı oldu.



BELGESELLERİ ÖDÜLLENDİRİLDİ

Bundan sonraki hedefleri arasında memleketi Muğla'da dizi film çekmek olduğunu söyleyen güzel oyuncu, önce milletvekili sonra da Çevre Bakanı olmak istediğini söyledi. Muğla Fethiye'de yerel bir televizyon kanalında muhabirlik yaparak başladığı kariyerinden bahseden Balcı, "Fethiye'de bir dizi çekiliyordu. Sete haber yapmaya gitmiştim, ardından bana muhabir rolü verdiler. Sezai Alptekin beni keşfetti" dedi. Hukuk Fakültesi'nde eğitimine devam eden başarılı oyuncu, aynı zamanda 5 tane belgesele de imza attığını ve ödüller aldığını belirtti.



ÖNCE VEKİLLİK SONRA BAKANLIK

Dizi çekimlerinin tatile girmesiyle "Kimmiş o" isimli talk şovunu sahnelemeye hazırlanan Balcı, Muğla'da yeni bir dizi projesinin de yolda olduğunu müjdeledi. Siyasete de oldukça ilgili olduğu bilinen yetenekli oyuncu, son yerel seçimlerde Fethiye'de AK Parti'den aday adayı olmasıyla ilgili soruya "Ülke için yapmak istediklerim var. Bir yerden başlamak lazımdı, başladım. Birçok kesimden tebrik mesajı aldım. Bundan sonra hedefim önce milletvekilliği, ardından Çevre Bakanlığı. Ya Muğla ya da İstanbul Anadolu Yakası'ndan ilk genel seçimlerde aday olmak var aklımda" cevabını verdi.







BASKAN ERDOĞAN ANISI

HALİÇ Kongre Merkezi'ndeki 'Asım'ın Nesli'nden Bir Usta' etkinliğine belgesel yapımcısı olarak davet edildiği gün Emine Erdoğan'ın," Sen çok tatlısın, bayılıyorum sana" dediğini belirten Balcı, "Beklemediğim bir şeydi, çok şaşırdım. Daha sonra Tayyip Bey geldi yanımıza, Emine hanıma 'Bak sana en sevdiğin oyuncuyu buldum. Sen tanışmıssın bile' dedi. Sohbet ettik, diziden konuştuk, beğendiklerini söylediler. Reis filminde de bilindiği gibi Emine Erdoğan'ı canlandırdım" dedi.

ADEM ÜLKER