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Haberler Sarmaşık Sürükleyerek evden attı

Sürükleyerek evden attı

Sürükleyerek evden attı
Giriş Tarihi: 2.8.2020
Geçtiğimiz ay yönetmen Kerem Saka ile Bodrum Gümüşlük'teki bir otelde evlenen oyuncu Yıldız Asyalı, 29 gün günlük evliliğini sonlandırdı. Ayrılığın nedeniyle ilgili konuşan Yıldız Asyalı, "Hayvan barınağından bir köpek sahiplendim. Kerem'in bana verdiği 1000 lira ile nakliye ücretini ödeyerek köpeğime kavuştum. Kerem buna çok kızdı ve beni sürükleyerek evden attı. Bu olaydan sonra benim için Kerem sayfası kapandı, bitti" dedi.
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