  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Katarlı Faik, Safiye’yi almaya geldi

Katarlı Faik, Safiye’yi almaya geldi

Katarlı Faik, Safiye’yi almaya geldi
Giriş Tarihi: 3.8.2020
BODRUM'DA sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ilk Faik Öztürk çıkarak seyirciyi coşturdu. Soyman'ın şarkı söylediği sırada kandura ile sahneye çıkan Faik Öztük, bu sefer Safiye Soyman'ı bile şaşırttı. Öztürk "Katar'dan geldim yatırım için. Bu oteli alacağım Safiye'yi de içende verirlerse" diyerek, Safiye Soyman'a şakalar yaptı.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Katarlı Faik, Safiye’yi almaya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA