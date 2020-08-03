Katarlı Faik, Safiye’yi almaya geldi

BODRUM'DA sahne alan Safiye Soyman ve Faik Öztürk, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sahneye ilk Faik Öztürk çıkarak seyirciyi coşturdu. Soyman'ın şarkı söylediği sırada kandura ile sahneye çıkan Faik Öztük, bu sefer Safiye Soyman'ı bile şaşırttı. Öztürk "Katar'dan geldim yatırım için. Bu oteli alacağım Safiye'yi de içende verirlerse" diyerek, Safiye Soyman'a şakalar yaptı.

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