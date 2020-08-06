Vatandaşı aldatan ünlülere büyük ceza

Ticaret Bakanlığı, aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel ve Seda Akgül'ün olduğu birçok ünlüye, sosyal medya hesaplarından 'Korona virüse karşı korur' ifadesiyle tanıttıkları ürün nedeniyle idari para cezası kesti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ünlü isimlerce sosyal medya hesaplarından paylaşılan videolarda, 'No Attack' isimli ürünün korona virüse karşı koruyucu olduğu ve bizzat kendilerince kullanılıp faydalı sonuçlar elde edildiği yönünde açıklamalar yapılmıştır. Bu yanıltıcı reklamlarda yer alan 6 ünlü isme ve Bilge İlaç Bitkisel Ürünler firmasına toplam 733 bin 476 lira para cezası verilmiştir" ifadelerine yer verildi.