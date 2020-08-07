‘Bizimkiler’in Cemil’i hastaneye kaldırıldı

"BİZİMKİLER" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İzmir Karşıyaka'daki evinde yakınları tarafından bakılıyordu. Usta tiyatrocu için devreye giren sanatçı dostları, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulunarak yardım istediler. Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri, Sayıner'i ambulansla Eşrefpaşa Hastanesine götürdü. Uğurtan Sayıner Gösteri ve Sanat Merkezi'nin yöneticisi Hasan Kızılaslan, son dönemde sanatçının hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyordu. Profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor" dedi.