Ebru şaha kalktı

ATV'NİN sevilen dizisi Hercai'de canlandırdığı Reyyan karakteriyle adından söz ettiren Ebru Şahin, Alaçatı tatili sonrası dizinin yeni sezon çekimleri için Mardin'e döndü. Set koşturmacasının başladığını duyuran güzel oyuncu, çekimler sırasında at üstünde çekilmiş bir fotoğrafını Instagram'dan yayınlandı. Şahin'in, "Bir yeni sezon şahlanması yaparım dedi Mavi" notuyla yaptığı paylaşıma kısa sürede beğeni yağdı.