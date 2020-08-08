Uğurtan Sayıner’in tedavisi iyiye gidiyor

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'ne yatırılan usta oyuncu Uğurtan Sayıner'in tedavisine başlandı. İzmir Kültür ve Turizm Müdürü Murat Karaçanta, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un talimatıyla, Sayıner'i hastanede ziyaret etti. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili doktorlardan bilgi alan Karaçanta, "Sanatçımızın genel sağlık durumu iyi, bir hafta içinde sağlığına kavuşabilecek" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yaptığı paylaşımda, "Tiyatro sanatçımız Uğurtan Sayıner, Eşrefpaşa Hastanesi'nde emin ellerde. Sayıner'e acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.