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‘Ben kimse değilim!’

Sevgilisi ’nın kızıyla tanışma yemeğinde gazetecilere yakalanan şaşkınlıktan konuşamadı. “Ben kimse değilim, niye çekiyorsunuz” dedi. Sosyal medya ünlüsü Ceran, koşar adım uzaklaşırken ardından çıkan Karadağlı ise bir açıklama yapmadı

‘Ben kimse değilim!’
Giriş Tarihi: 10.8.2020

Oyuncu Tamer Karadağlı, yeni sevgilisini ve kızıyla tanıştırdı. Karadağlı'nın, geçtiğimiz yıllarda Survivor yarışması ile tanınan ve internette çektiği videolarla tanınan vlogger Didem Ceran ile yaklaşık 2 aydır birlikte olduğu öğrenildi. Yemek yedikten sonra mekandan hep birlikte çıktılar ancak gazetecilerin yeni sevgilisini tanımadığını düşünen Tamer Karadağlı, Ceran'a önden gitmesini söyledi.

"BENİ NEDEN ÇEKTİNİZ?"
Hızlı adımlar ile yüzünü gizleyerek çıkış yapan Didem Ceran, kameraların kendisini görüntülediğini görünce şaşkınlık yaşadı. 'Ben kimse değilim, beni neden çekiyorsunuz?' diyen Ceran, koşar adım bindiği taksiyle oradan ayrıldı. Kızıyla mekandan çıkan oyuncu, sevgilisi ve yaptığı açıklamalar hakkında konuşmadı. Koşar adım arabasına binen Karadağlı, "Kolay gelsin, teşekkür ederim" diyerek oradan hızla ayrıldı.


Tamer Karadağlı ve kızı Zeyno mekandan birlikte ayrıldı.

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