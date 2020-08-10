  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Bir meyveyi paylaştılar

Bir meyveyi paylaştılar

Bir meyveyi paylaştılar
Giriş Tarihi: 10.8.2020
BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile Tuğba Coşkun aşkı dolu dizgin devam ediyor. Önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki bir manavdan çıkarken görüntülenen ikili, uyumlu halleriyle dikkat çekti. Manavdan meyve alıp, ikiye bölüp yiyen aşıklar objektiflere bu şekilde yakalandılar.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bir meyveyi paylaştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA