Bir meyveyi paylaştılar

BEŞİKTAŞ Jimnastik Kulübü eski başkanı Fikret Orman ile Tuğba Coşkun aşkı dolu dizgin devam ediyor. Önceki gün akşam saatlerinde Arnavutköy'deki bir manavdan çıkarken görüntülenen ikili, uyumlu halleriyle dikkat çekti. Manavdan meyve alıp, ikiye bölüp yiyen aşıklar objektiflere bu şekilde yakalandılar.

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