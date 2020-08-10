ALTERNATİF müziğin taze isimlerinden Kerem Yeğinboy, sözü müziği kendisine ait 'Yalanlar İçinde' şarkısına klip çekti. Son yıllarda beğendiği genç müzisyenlere destek veren Hülya Avşar, Kemal Başbuğ'un yönetmenliğinde çekilen video klipte rol aldı. Bir kadının değişik ruh hallerinin anlatıldığı video klipte Avşar, oyunculuğuyla göz doldurdu.
Hülya Avşar’dan klip desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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