Doğum günü meleği

Sinem Kobal Instagram paylaşımı ile takdir edildi. Şimdilerde ilk çocuğunu kucağına almak için gün sayan oyuncu Sinem Kobal, doğum gününe sayılı zaman kala anlamlı bir istekte bulundu. Örnek bir davranışa imza atan Kobal, hediye yerine yerine Kansersiz Yaşam Vakfı'na bağış yapılmasını istedi.

'HEDİYE İSTEMİYORUM'

Kız bebek bekleyen ve hamileliği hayranları tarafından büyük ilgi odağı olan Sinem Kobal, Instagram hesabından paylaştığı gönderisine şu notu ekledi; "14 Ağustos, doğum günüme çok az bir zaman kaldı... Bu sene kutlama yapmak yerine iyilik yapalım istedim... Hediye almak yerine ise kanser hastası çocuklarımızı hatırlayalım, onların küçük kalplerine dokunmak için vesile olalım... Yapacağınız her bir bağış çok kıymetli... Elimizden geldiğince... @iyilikpaylaş sosyal bağış platformu üzerinden @kansersizyasam için kampanyamızı açtım. Doğum günümü bağışladım. .. Sevginin gücuyle, desteğiyle iyileştirelim, iyileşelim..." Sosyal medyayı aktif kullanan Sinem Kobal, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda karnını gizlemesi ile dikkat çekti.