‘Arıza’ bir dizi olacak

OYUNCU Tolga Sarıtaş önceki gün Etiler'de trafikte objektiflere yansıdı. Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile 'Arıza' adlı dizi ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanan Tolga Sarıtaş, çekimlere başladıklarını söyledi. Oyuncu, "Yoğun gidiyor. Adı üstünde bir iş olacak gibi" dedi. Sarıtaş, tasarımcı sevgilisi Zeynep Mayruk ile ilişkisi hakkında, "Çok şükür iyiyiz" açıklamasını yaptı.