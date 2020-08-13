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Moda ikonu mobilya aldı

Yaz başından bu yana ’de olan Ivana Sert, ’da mobilya alışverişi yaptı. Urla’daki evi için sipariş veren ünlü modacı, oğlu için de ’daki evine gönderilmek üzere bazı parçalar satın aldı.

Moda ikonu mobilya aldı
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Ünlü modacı Ivana Sert, İzmir'in Urla ilçesindeki yazlığı ve İstanbul'daki evi için mobilya alışverişi yaptı. Tatilini Urla'daki yazlığında geçiren Ivana Sert, İzmir'in Karabağlar ilçesindeki mobilyacıları gezdi. Üretici firmadan bilgi alan Sert, tasarımlarını çok beğendiği modellerden sipariş verdi. Ivana Sert, "İstanbul'daki evimde özellikle oğlum Ateş'in odasına mobilya aldım. Urla'daki yazlığıma da çok güzel mobilyalar beğendim. Çok mantıklı ve tarz mobilyalar var. İyi ki geldim. Çok memnun kaldım. İzmir mobilyasına bayıldım" diye konuştu.

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