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Zor veda

Zor veda
Giriş Tarihi: 13.8.2020

Sanatçı Hümeyra'nın önceki gece İstanbul'daki evinde kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Sadık Bigat (47), son yolculuğuna uğurlandı. Bigat, Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu'daki aile kabristanında toprağa verildi. Dostları, Hümeyra'yı bu zor gününde yalnız bırakmadı.

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