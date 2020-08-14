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Her Şey Seninle Güzel ’ta yayında

Her Şey Seninle Güzel 18 Ağustos’ta yayında
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Annesi Çiğdem Talu ve kendisine ait sevilen şarkıları yıllardır sahneye taşıyan ünlü söz yazarı Zeynep Talu, "Şarkıcılığı da çok sevdim ve sürdürmeyi istiyorum. Şimdiki projem Talu şarkılarını değişik versiyonlarıyla seslendirerek dijital ortamda yayınlamak" demişti. Bu projenin ilk ürünü olan ve Zeynep Talu'nun oyuncu Celil Nalçakan ile birlikte yorumladığı 'Her Şey Seninle Güzel' parçasının kaydı tamamlandı. Şarkı 18 Ağustos'ta tüm dijital platformlarda ve Youtube'da müzik severlerle buluşacak.

ZAMANA MEYDAN OKUYOR
Sözleri Çiğdem Talu'ya, bestesi Melih Kibar'a ait efsanevi şarkıya düetle bambaşka bir lezzet katan Zeynep Talu ve Celil Nalçakan'a piyanoda Evren Karakul, kontrbasta Ekin Bilgin, davulda Emre Yenson eşlik etti. Poll Production'un yapımını üstlendiği 'Her Şey Seninle Güzel'in görüntüleri ise Safa Gülsoy'a ait.

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