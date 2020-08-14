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Haberler Sarmaşık Kahveci, ablasıyla öğle yemeği yedi

, ablasıyla öğle yemeği yedi

Kahveci, ablasıyla öğle yemeği yedi
Giriş Tarihi: 14.8.2020

Mıllı Takım ve Başakşehir'in başarılı orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci, önceki gün İstinyePark'taydı. Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve aracından indikten sonra muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan Kahveci, ablası Neşe Kahveci ile birlikte yemek yedi. Genç futbolcu daha sonra alışveriş merkezine girerek spor giyim mağazalarından alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

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