‘Kuruluş Osman’ın oyuncuları pek mutlu

Atv'nin sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte önceki akşam Bebek Otel'de akşam yemeği yedi. Mekana Ferrari marka lüks araçlarıyla gelen ikilinin neşesi gözlerden kaçmadı. Araçlarına oğlu Karan'ın baş harflerinden oluşan plaka taktıran Özçivit, "Yeni sayılmaz, diğer araçlarımızın plakası da aynı" yanıtını verdi. "Annelik çok güzel bir duygu" diyen Evcen, eşi Burak Özçivit'in nasıl bir baba olduğu sorulunca, "Harika bir baba, çok çok iyi" diyerek eşine iltifatlar etti.

ASLIHAN ANNESİYLE...

Minik Karan'ın kime benzediği konusunda ise ikili, "Günden güne değişiyor, kesin bir şey diyemeyiz" yorumu yaptı. Setlere uzun süre ara veren Evcen, kariyeriyle ilgili soruları ise yanıtlamadı. Yine Kuruluş Osman dizisinin 'Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar ise önceki akşam annesi Nuray hanımla akşam yemeğindeydi. İstanbul'da bir mekan girişinde kameralara yakalanan ikili, ricaları kırmayarak birlikte poz verdi. Bir hayli keyifli olan güzel oyuncu, "Bugün annemle baş başa yemeğe çıktık, çok mutluyum" dedi.