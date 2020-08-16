Bayülgen: Tiyatrodan korkmanıza gerek yok

Okan Bayülgen ve oynadığı 'Harem Kabare' adlı müzikal oyun, geçtiğimiz akşam Trump Sahne'de izleyici ile buluştu. Kovid 19'a karşı tüm önlem ve tedbirler alınmış olarak sahnelenen sezonun ilk oyunu öncesi Bayülgen, tiyatro severlere "Tiyatroda hiçbir tehlike yok, rahat rahat gelebilirsiniz. Korkmanıza gerek yok, aksine rahatlatıyor" sözleriyle seslendi. Yüzde 100 taze hava ile iklimlendirilen 500 kişilik Trump Sahne'de seyirciler, birer sıra atlayıp üçer koltuk boş bırakarak oyunu izledi.