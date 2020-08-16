Kas ağrılarınıza biberiye iyi gelir

Biberiye bitkisi mideyi koruyucu fonksiyonuyla öne çıkıyor. Mide hastalıklarının önlenmesinde ve özellikle mide ülserinin tedavisinde biberiye yağı elinizin altında hazır bulunmalı. Aynı zamanda hazımsızlık ve sindirim sisteminin yavaş çalıştığı kabızlık gibi durumlar ile migren, kas ve eklem ağrılarını dindirmede biberiye yağının büyük faydası olduğu biliniyor.