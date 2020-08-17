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Haberler Sarmaşık Kerim Sabancı’dan üçlük kaçamak

’dan üçlük kaçamak

Kerim Sabancı’dan üçlük kaçamak
Giriş Tarihi: 17.8.2020
Arzu ve Ömer Sabancı'nın oğulları Kerim Sabancı, önceki gece 3 güzelle objektiflere yakalandı. Cemiyet hayatının gözde ailelerinden Arzu Sabancı'nın küçük oğlu Kerim önceki akşam 3 yabancı güzel ile birlikte Bebek Otel'deydi. Boğaza karşı otelin kafesinde yemek yedi. Çıkışta 3 bayanla özel şoförlü arabasına binen genç Sabancı, art arda patlayan flaşlar karşısında şoke oldu. Kerim Sabancı ile yemek yiyen 3 güzel, arabanın arka koltuğunda eğilerek saklanmaya çalıştı. Kerim Sabancı 3 güzel arkadaşı ile hızla Bebek'ten ayrıldı.
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