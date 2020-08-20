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Haberler Sarmaşık Yeni Asır 126 yaşında

126 yaşında

Türk basınının lokomotifi gazetesi, 126’ncı yıldönümünü gururla kutladı. Başkan . mesajında, “Yeni Asır, gazeteciliğin dününe, bugününe ve geleceğine ışık tutuyor” dedi.

Yeni Asır 126 yaşında
Giriş Tarihi: 20.8.2020

Türk basınının çınarı Yeni Asır, 126'ncı kuruluş yıldönümünü büyük bir gururla kutladı. Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak ve Yeni Asır Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, Yeni Asır'ın 126. yıldönümüyle ilgili birer kutlama mesajı yayınladı. Albayrak kutlama mesajında, "Objektif, tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla Türkiye'nin ve Ege'nin özgür sesi olan Yeni Asır, asırlık tarihi ile gazeteciliğin dününe, bugününe ve yarınına ışık tutmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

LİDER GAZETE OLDU
Albayrak mesajında, "Türk basın tarihine kazandırmış olduğu sayısız yeniliklerle ve ilklerle, ülkemizde gazeteciliğin gelişimine katma değer sağlayan Yeni Asır'ın 126. kuruluş yıldönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Yeni Asır Gazetemizin köklü bir yayın olmasında; profesyonel yazar kadrosunun, editörlerimizin, muhabirlerimizin ve yöneticilerimizin, kısacası tüm çalışma arkadaşlarımızın emeğinin büyük olduğuna inanıyorum. Yeni Asır'ın lider gazete olarak saygıdeğer konuma ulaşmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, nice kuruluş yıldönümlerini birlikte ve sağlıkla kutlamayı diliyorum" dedi.



YENİLİKÇİ VE DİNAMİK
DEMİR ise mesajında, "Yayın hayatına 1895'te Selanik'te başlayan Yeni Asır; yenilikçi, dinamik, saygın ve cesur gazetecilik anlayışıyla yoluna devam ediyor. Bir yandan toplumu bilinçlendirip ülkemizin gelişmesine katkı sunarken, şehir yöneticilerini de olumlu anlamda yönlendirmeye devam eden Yeni Asır'ın kuruluş yıldönümünü kutlar, bu günlere gelmesinde emeği geçen tüm yönetici ve çalışanlarını tebrik eder, nice kuruluş yıl dönümlerini birlikte kutlamayı dilerim" dedi.

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