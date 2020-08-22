Manisa FK’da ilk imza

MANİSA Futbol Kulübü, dış transferde ilk hamlesini yaptı. TFF 1. Lig'in kapısından dönen ve yeni sezon öncesi köklü bir değişime giden siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonunda ilk dış transferini yaptı, TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor forması giyen Ahmet Kesim ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan tecrübeli stoper, Manisa FK'ya Süper Lig hedefi için geldiğini ve bunu başaracaklarını söyledi.

'TAKIMIMIZA BÜYÜK GÜÇ KATACAK'

AHMET Kesim, "Öncelikle iki taraf için de hayırlı olsun. Bu kulübe geldiğim ve bu projede olduğum için çok mutluyum. 3 yıllık bir kontratım var. Ben buraya Süper Lig hedefi için geldim. İnşallah bunu başaracağız" diye konuştu. Sportif direktör Taner Savut ise, "Çok ciddi bir projenin içine dahil ettik Ahmet'i. Çok önemli bir eksiğimizi giderecek. Kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk baskısının ne demek olduğunu bilen bir oyuncu. Bize çok şey katacağını düşünüyorum" dedi. Başkan vekili Engin Anlı da, "Bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluk. Özellikle bu yıl transferde ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. İlk transferimiz Ahmet Kesim. Takıma güç katacak" diye konuştu.

CÜNEYT HASÇELİK