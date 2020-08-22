“Tiyatro salonlarından 3’te bir kira alın”

Tiyatro sanatçısı Behzat Uygur, önceki gün Nişantaşı'ndaydı. Bronwyn adlı mekanda yakın arkadaşı Ozan İçkale ile buluşan Behzat Uygur kahve içti, sohbet etti ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İstanbul Küçükçiftlik Park'ta yeniden sahneye çıkmaya hazırlandıklarını söyleyen ünlü tiyatrocu Uygur, pandemi döneminde tiyatro sektörünün en çok handikap yaşayan sektörlerden biri olduğunu söyledi.

'BİZ GEREKENİ YAPIYORUZ'

Korona virüsüne karşı alınan tedbirlere herkesin uyması gerektiğini dile getiren Uygur, umursamazca davrananlar yüzünden artan vaka sayılarının toplumun genelini tehdit ettiğini söyledi. "Biz tiyatro sektörü olarak sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz ama konserlerde, beach'lerde aynı dikkati göremiyoruz. Ben her sektöre gerekli dikkati yerine getirmeleri gerektiğini söylemek istiyorum, sorumluluklarını yerine getirsinler" diyen Behzat Uygur, tiyatro biletlerinin ucuz olmasının ancak sponsor ve salon desteği ile sağlanabileceğine dikkat çekti. Tiyatro sektörünün en çok salon kiralarını ödemekte zorlandığını vurgulayan Uygur, "Pandemide 3'te 1 doldurulmasına izin verilen salonlardan tam kira alınıyor. Eğer salonların tamamı tahsis edilemiyorsa neden tam kira alınıyor. 3'te bir doluluk yapacaksak salon kiraları da 3'te bire çekilmeli.