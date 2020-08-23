Ege’nin mucizevi meyvesi incir

Kokusuyla, tadıyla ve sağlık için fay-dalarıyla gönüllere taht kurmuş bir meyve olan inciri sevmeyen var mıdır? Bazıları özellikle incir yemek için bütün bir yıl ağustos ayını bekli-yor. Ülkemizde ve özellikle Ege bölgesinde en taze ve en kaliteli incir meyvesine ulaşmak mümkün oluyor. Çünkü ülkemiz dünya-da gerek miktar gerekse kalite bakımından önemli bir incir üreticisi olarak yerini alıyor.

KORUYUCU ETKİLERİ BULUNUYOR

İncir öyle bir meyve ki hem yaş hali hem de kuru meyve olarak çok eski dönemler-den bugüne kadar mutfaklarımızın vazge-çilmezi oldu. Taze incir 100gr'ında 80kkal enerji, A, C, B vitamin-leri ve yüksek potasyum içe-rir. Kuru incirin 100 gramın-da ise 217kkal'lik enerji, 138 mg kalsiyum, 163 mg fosfor, 4,2 mg demir, 91,5 mg magnezyum, B1 ve B2 vitaminleri bulunmaktadır. %30-40 şeker oranına sahip inciri tüketirken porsi-yon kontrolü yapılması gerektiği unutulmama-lıdır. İncir meyvesin-de 50'den fazla bileşik tanımlanmıştır. Meyvede-ki bu bileşiklerin tüketimi, bir-çok hastalığa karşı insan sağlığını koruyucu etkiye sahip olabilmektedir.



KANSERİN DÜŞMANI

KURU incirde yüksek miktarda polifenol madde bulundurmaktadır. Polifenol ise kanser yapıcı hücrelerin aktivasyonunun, serbest radikallerin olumsuz etkilerinin, hücre farklılaşmasının engellenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Yapılan çalışmalarda, incir özü enjekte edilen deneklerde 11 gün içerisinde tümörlerin %39 oranında küçülmesine katkı sağlamıştır. Bilim insanları bunun açıklamasını da incirin benzaldehitten zengin bir meyve olmasına bağlamıştır.



ŞEKER HASTALARI DİKKAT!

İNCİRİN glisemik indeksi yüksektir. Özellikle diyabet hastası olan ya da insülin direnci olan kişilerde kan şekerinin ani bir şekilde yükselmesini bu yüzden de diyabeti ve insüline karşı direnci olan bireylerin incir tüketirken porsiyon kontrolü yapmaları gerektiğini özellikle vurguluyoruz.



TANSİYONA İYİ GELİYOR

YÜKSEK tansiyon problemi yaşayan hastaların potasyumdan zengin bir diyetle beslenmesi durumunda tansiyonun kontrol altına alındığı gözlemlenmiştir. Bir incirin günlük potasyum ihtiyacının % 7sini karşıladığını düşünürsek, tansiyon problemi olanlar için önemli bir besin desteği olabilir. Ayrıca incir, demir yetersizliğine bağlı anemisi olan kişilerin de kolaylıkla tüketilebilecek bir meyvedir.



KEMİKLERİN DOSTU

BÜYÜME çağındaki çocuklar ve menopoz sonrası dönemde olan kadınlar için ise incirin ayrı bir önemi var. Çünkü içeriğindeki kalsiyum ve fosfor ile kemik sağlının korunmasına katkısı oldukça fazla. 2 adet taze incir ile 1 bardak sütteki kalsiyum miktarı nerdeyse aynı. Kuru olarak tüketildiğinde ise kalsiyum miktarı 4 kat daha artmakta. Kabızlık problemi yaşayan bireyler için çok faydalı bir meyve. Enerji değeri yüksek olan inciri, kilo alamamaktan yakınanların tükemesini öneriyoruz.