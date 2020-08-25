Rus milyarderin yüzen sarayı Bodrum’a demirledi

RUS milyarder Andrei Skoch, eşi Elena ile çıktığı Ege tatilini Bod-rum'da devam ettiriyor. Milyon dolarlık yatı "Madame Gu" ile Yunan adalarını gezdik-ten sonra Bodrum'a gelen Andrei ve Elana Skoch çifti, mavi saray olarak da bilinen yatlarını Salih Adası'na demirledi. Gün boyu su sporları yapan ikili, bol bol denize girip Bodrum'un serin sularının tadını çıkar-dı. 400 milyon dolar değer biçi-len, 100 metrelik "Madame Gu" isimli yatın iç bölümü ise adeta mini bir sarayı andırıyor.

HELİKOPTER PİSTİ VAR

6 kabinli 18 kişilik yatın heli-kopter pisti de bulunuyor. Öte yandan, birçok jakuziye sahip olan yatta; spor salonu, çalış-ma odası, asansör, eğlence merkezi, restoranlar, sauna ve buhar odası yer alıyor.

TUBA AYHAN