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Tatlıses’in onayı olmadan asla!

Ünlü türkücü ’in müzik dünyasına kazandırdığı Azeri şarkıcı , yeni teklisinin çıkacağını müjdeledi. Stüdyo hazırlıklarının devam ettiğini söyleyen güzel şarkıcı, “Önce İbrahim Tatlıses’e dinleteceğim, onayını almadan asla şarkı çıkarmam” dedi.

Tatlıses’in onayı olmadan asla!
Giriş Tarihi: 25.8.2020

Henüz 13 yaşındayken İbrahim Tatlıses tarafından keşfedilen Azeri şarkıcı Günel Zeynelova, önceki gün Beşiktaş'ta bir alışveriş merkezinde kameralara yansıdı. Vadi Moda caddesinde uzun süre alışveriş yapan ve aldığı ürünleri arabasına kadar taşımakta zorluk çeken şarkıcı, gazetecilere poz verirken "Kendimi çok kaptırmışım taşıyamadım" diyerek güldürdü.

İZMİR'DE ZİYARET EDECEK
Gazetecilerle projeleri hakkında da konuşan Günel Zeynelova, çıkaracağı yeni teklisinin hazırlıklarıyla uğraştığını söyledi. Genç şarkıcı, "Her zamanki gibi şarkım çıkmadan İbrahim Tatlıses'i ziyaret edeceğim, onun onayını aldıktan sonra tekliyi yayınlayacağız" diye konuştu. Kendisini küçük yaşlarda müzik camiasına kazandıran ve her zaman en büyük destekçisi olan İbrahim Tatlıses'e vefa borcunu unutmayan Günel, İzmir'e gelerek Tatlıses'i evinde ziyaret edecek.


Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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