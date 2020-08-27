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Ebru’yu üçüncü bebek heyecanı sardı

Ebru’yu üçüncü bebek heyecanı sardı
Giriş Tarihi: 27.8.2020

GÖZTEPE Spor Kulübü'nün başarılı stoperi Alpaslan Öztürk ile 2015'te evlenen manken Ebru Şancı, üçüncü bebeğini kucağına alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Evlendikten sonra podyumlardan uzak kalan güzel model, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Karnı burnunda olan Şancı, gazetecileri karşısında görünce, "Beni bu halde çekmeyin lütfen" diyerek poz vermekten kaçındı. 2016 yılında ikiz bebekleri Mila ve Ceylin'i kucağına alan çiftin, önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek doğum için hazırlıklarını tamamladığı öğrenildi.

Tarhan ABDULLAHOĞULLARI

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