Gül’ün yüzü Ceceli’yle güldü

İzmir Tire'de yaşayan 19 yaşındaki kanser hastası Gül Özkaya'nın en büyük hayali, hayranı olduğu ünlü şarkıcı Mustafa Ceceli ile tanışıp sohbet etmekti.

"İYİLEŞİNCE KONSERİNE GİDECEĞİM"

Genç kızın durumunu öğrenen AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Gül Özkaya'yı ziyaret ederek unutamayacağı bir sürpriz yaptı. Gül'ün yanında Mustafa Ceceli'yi görüntülü arayan Dağ, telefonu Gül'e uzattı. AK Partili Hamza Dağ'ın sürprizi karşısında mutluluk gözyaşlarına boğulan Gül, Ceceli ile kısa ama bir o kadar da koyu bir sohbete daldı. Ünlü sanatçıya, "En büyük hayalim sizinle konuşmaktı" diyen Gül'e Ceceli ise "Şarkılarımı beğeniyor musun?" sorusunu yöneltti. Genç kızdan, "Hem de çok" yanıtını alan Ceceli, İzmir'e geldiğinde Gül'ü Tire'deki evinde ziyaret edeceğini müjdeledi. Görüşmenin ardından en büyük hayalini gerçekleştiren Dağ'a teşekkür eden Gül Özkaya, "İyileştikten sonra Mustafa Ceceli'nin konserine gitmeyi çok istiyorum" dedi.

Nadir UYSAL