Sultan mavi sularda

TÜRK sinemasının sultanı Türkan Şoray, uzun bir aradan sonra sosyal medyada fotoğraf paylaştı. Pandemi sürecinde evden çıkmadığını ve bol bol resim yaptığını söyleyen Şoray, kız kardeşi Nazan Şoray ile tekne turuna çıktı. Yaptığı paylaşım altına "Yaz bitmeden" notunu düşen usta oyuncu, kameranın arkasındaki ismin de kız kardeşi olduğunu belirtti. Şoray'ın tekne paylaşımına beğeni yağdı.