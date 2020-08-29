Tarhun çayı dis etini koruyor

GENELDE baharat olarak kul-lanılan tarhun, papatyagiller türün-den bir bitkidir. Ülkemizde Bayburt'ta popüler olan tarhun, hazımsızlığa iyi gelmesiyle bilinir. Sindirimi kolaylaş-tırdığı için de midede oluşan ağrıla-rın önüne geçmede etkili olur. Sinir sisteminin sağlıklı işlemesine destek olduğu için stres, uykusuzluk gibi sorunların çözümünde yardımcı olur. Antiseptik özelliği sayesinde düzenli bir şekilde çay olarak içildiğinde diş ya da diş etlerinde oluşabilecek ilti-hapların önüne geçer