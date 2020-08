Ceceli kaptı

Başarılı aranjör ve şarkıcı Mustafa Ceceli, Survivor yarışmasının şampiyonu Cemal Can Cansever ile birlikte Sarıyer'de bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Türkiye'nin önemli prodüktörlerinden Samsun Demir ile buluşarak yemek yiyen ikili, çıkışta beraber albüm yapacaklarının müjdesini verdi.



'HEYECANINI GÖRDÜM'

Cemal Can için bir albüm yapacaklarını söyleyen Ceceli, "Bu daha ilk buluşmaydı ama Cemal Can'ın içindeki isteği ve heyecanı gördüm. Güzel bir iş çıkacağını da düşünüyorum. Onun için arayı fazla açmadan kısa sürede projemizi gerçekleştiririz" dedi. Sohbet sırasında hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Cemal Can ise, "Gerçekten çok heyecanlıyım. Benim hayalim müzik yapmak, Mustafa Ceceli ve Samsun Demir ile buluşarak bu hayalime yaklaşmış olmak beni mutlu ettiği kadar heyecanlandırıyor" dedi.