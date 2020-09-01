Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren ve ikiz bebekleri olan Ebru Şancı, oğlu Kürşad Fırat'a kavuştu. 36 yaşındaki güzel, doğum sonrası ilk kareyi sosyal medya hesabından paylaştı. Şancı, paylaşımına, "En güzel doğum günü hediyesi hoş geldin oğlum" notunu düştü. Başarılı futbolcu Alpaslan ise paylaşımında, "Hoş geldin Kürşad Fırat'ım. Çin'de Kürşad, Ege'de Fırat ol" ifadelerine yer verdi.