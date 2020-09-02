Hintli milyarderlerin yüzen sarayı Fethiye’de demirledi

Hintli kardeş milyarderler Ravi ve Shashi Ruia'ya ait 500 milyon dolar değerindeki yatı Sunrays, Fethiye sularında demirledi. Mavi saray olarak da adlandırılan mega yatın, Fethiye'den sonra Göcek'e geçeceği öğrenildi. 75 metrelik Sunrays isimli yatın içerisinde yok yok. 9 kabinli yatta jakuziler, spor salonu, çalışma odası, eğlence merkezi, restoranlar, sauna, buhar odası ve jetskiler bulunuyor. Cayman Adaları bayraklı mega yata 14 metre uzunluğunda bir bot da eşlik ediyor. Ruia kardeşler ve misafirlerinin önümüzdeki günlerde Fethiye, Marmaris ve Bodrum sahillerini gezmesi bekleniyor.

ERDOĞAN CANKUŞ